محافظ القدس: أبو عمار ترك خلفه إرثا نضاليا ومنجزات وطنية ما زالت قائمة تنهل منها الأجيال

القدس المحتلة / سما /

قال محافظ القدس عدنان غيث إن الرئيس الشهيد ياسر عرفات ترك خلفه إرثا نضاليا ومنجزات وطنية ما زالت قائمة تنهل منها الأجيال، لمواصلة الكفاح من أجل التَّحَرُّرِ وبناء أسس الدولة الفلسطينية.

وأضاف غيث، في بيان صحفي لمناسبة الذكرى الـ16 لاستشهاد القائد الرمز والمؤسس ياسر عرفات "أبو عمار"، أن ياسر عرفات لم يكن مجرد مُقاتل يحمل بندقية، وإنما كان زعيما مُلهما ومؤسسا سعى جاهدا لترسيخ دعائم الدولة الفلسطينية، بدءا بمنظمة التحرير ودوائرها المختلفة التي عُنيت بكافة جوانب الحياة النضالية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها لشعبنا، وصولا لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كنقطة بداية على طريق الدولة المستقلة.

ودعا غيث، في بيانه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يجري بحق أسرانا وأسيراتنا القابعين خلف القضبان، محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ارتقاء الشهيد كمال أبو وعر إثر الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارات السجون بحقه وحق أسيراتنا وأسرانا البواسل.