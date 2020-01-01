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الاتحاد المصري يحذف بيان إصابة صلاح بكورونا ويؤكد 3 حالات إيجابية في المنتخبين

الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد المصري يحذف بيان إصابة صلاح بكورونا ويؤكد 3 حالات إيجابية في المنتخبين



وكالات

حذف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" بيان إصابة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري بفيروس كورونا.

وكانت الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مساء الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية على الرغم من عدم معاناة نجم "الريدز" بأي أعراض.

الاتحاد المصري حذف بيان إصابة صلاح وعاد بنشر بيان جديد ليكشف إصابة ثلاثة لاعبين من مصر وتوجو دون أن يكشف عن اسماء.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالتالي: "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدًا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وتوجو غدًا السبت على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكاميرون.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كل من جزر القمر وكينيا وتوجو، حيث يحتل "الفراعنة" الترتيب الثالث برصيد نقطتين.

ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد خمس نقاط مقابل ثلاث نقاط لكينيا ثم مصر بنقطتين وأخيرًا توجو برصيد نقطة.

جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر افتتح منافسات الجولة الثالثة من المجموعة بالتعادل الإيجابي أمام كينيا بنتيجة (1-1).

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