"واشنطن بوست": منصب مهم لـ"هيلاري كلينتون" في إدارة بايدن..ورايس تعتبره "أمر سخيف"!

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن فريق جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية فوزه في انتخابات الرئاسة، يفكر في تعيين وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن "شخص مطلع"، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن بايدن يرى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة وسيلة لتسليط الضوء على أهمية هذا المنصب في إدارته.

وأضاف "الشخص المطلع" أن نائب الرئيس السابق يعتقد أيضا أن منح هذا المنصب لكلينتون من شأنه أن يرفع من هيبة الأمم المتحدة في وقت انحسر فيه التعاون العالمي ودور الولايات المتحدة على المسرح الدولي.

This is ridiculous and an insult to @HillaryClinton. Stop. Please. https://t.co/i1J0IwE0ot