أوباما: رفض ترامب التنازل عن السلطة يضع البلاد على مسار خطير

أكد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أنه يعتقد أن البلاد تسير على "مسار خطير" بحسب تعبيره، كما هاجم أعضاء الحزب الجمهوري لوقوفهم مع الرئيس ترامب في مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات، تحدث أوباما إلى برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية حول "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن حملة ترامب بأن الانتخابات سُرقت منهم".

وفسر أوباما في اللقاء أن مزاعم سرقة الانتخابات نتيجة رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، بينما أبدى انزعاجه الشديد من مساندة بعض أعضاء الحزب الجمهوري لترامب في هذه الادعاءات.

وقال أوباما في مقطع من المقابلة التي نشرتها "سي بي إس" مساء أمس الخميس: "يبدو أنهم متحمسون جزئيا لأن الرئيس لا يحب أن يخسر ولا يعترف بالخسارة".

وأضاف: "أنا منزعج أكثر من حقيقة أن المسؤولين الجمهوريين الآخرين يسيرون على نفس نهج ترامب، وتلك خطوة أخرى في نزع الشرعية ليس فقط من إدارة جو بايدن القادمة، ولكن من الديمقراطية بشكل عام. وهذا طريق خطير".

Barack Obama tells Scott Pelley Republicans who “go along with” the President’s claims of election fraud put democracy on “a dangerous path.”

The former president appears in his first interview about his new book “A Promised Land,” Sunday on 60 Minutes. https://t.co/S7MEAx3F8j pic.twitter.com/CRx6XkT0Na