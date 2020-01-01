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حماس تعلق على اعتزام بومبيو زيارة المستوطنات بالضفة الغربية

الجمعة 13 نوفمبر 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على اعتزام بومبيو زيارة المستوطنات بالضفة الغربية



غزة / سما /

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن اعتزام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتمل، تمثل عدوانا أمريكيا على حقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية". 

وأكد قاسم في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تعكس إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق بنود صفقة القرن فيما تبقى لها من أيام في البيت الأبيض 

وأشار إلى أن هذا السلوك الأمريكي في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية يعكس منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها بومبيو وإدارة ترامب. 

وعدّ قاسم السلوك الأمريكي تمردا على القرارات الدولية والأعراف الإنسانية بما يخدم اليمين الصهيوني، مشددا على أنه يشكل إهانة حقيقية لكل المنظومة العربية.

وأشار قاسم إلى أن خطوات الإدارة الأمريكية تثبت حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال حينما ادعت ان اتفاقات التطبيع تشمل وقف مخطط الضم، بينما تشكل زيارة بومبيو قوة دفع لتطبيق هذا المخطط الاستعماري.

ونبه إلى أن المواقف الأمريكية والاسرائيلية تؤكد أن المخاطر التي تواجه قضيتنا الوطنية ما زالت تتعاظم، وهو ما يتطلب الإسراع في ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.
 

#حازم قاسم #حماس #مايك بومبيو #مستوطنات الضفة #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية

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