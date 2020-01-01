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ديك يقتل شرطيا !

الجمعة 13 نوفمبر 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديك يقتل شرطيا !



سما /وكالات/

قتل شرطي فيليبيني خلال عملية دهم لمصارعة ديوك غير مشروعة، بعدما قطع نصل ديك شريان فخذه، حسبما ذكر مسؤول الثلاثاء.

ومصارعة الديوك هي رياضة دموية شائعة في الأرخبيل، حيث يراهن بالمال على نتيجة قتال مميت بين ديكين ملونين مزودين بنصلين معدنيين.

وحظرت هذه الرياضة إلى جانب أحداث رياضية وثقافية أخرى خلال جائحة كوفيد-19؛ لمنع الحشود الكبيرة من التجمع ونشر العدوى.

وقد وقع الحادث المخيف الاثنين، في مقاطعة شمال سمر في وسط البلاد، عندما التقط الملازم كريستيان بولوك ديكا أثناء قيامه بجمع أدلة على إقامة هذه المصارعة غير القانونية.

وقال قائد شرطة الإقليم الكولونيل أرنيل ابود، لوكالة فرانس برس، إن النصل أصاب فخذ بولوك اليسرى، ونزف حتى الموت.

وأضاف: "لقد كان حادثا مؤسفا وضربة من سوء الطالع لا أستطيع تفسيرها".

وتابع: "لم أصدق الأمر عندما أبلغت بالحادث. هذه المرة الأولى منذ 25 عاما كشرطي أفقد فيها رجلا بسبب نصل ديك مصارع".

وأوضح ابود أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وضبْط ديكين مع مجموعتين من الأنصال خلال عملية الدهم التي أجريت في بلدة سان خوسيه، حيث كان بولوك قائد الشرطة.

#ديك يقتل شرطي #مصارعة ديوك

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