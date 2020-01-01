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غزة - مكافحة المخدرات تضبط 32 فرش حشيش

الجمعة 13 نوفمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة - مكافحة المخدرات تضبط 32 فرش حشيش



غزة /سما/

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع الوسطى وبإسناد من فرع خان يونس اليوم 32 فرش حشيش و17 حبة روتانا مخدرة.

وألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء العسكري خلال مهمة متابعة ميدانية استمرت عدة أيام.

وقال مدير فرع الوسطى محمد شاهين في تصريح وصل معا، إنه تم ضبط المدعو (م.ن) وبحوزته فرش حشيش و17 حبة روتانا وهو مطلوب للقضاء العسكري على قضية حيازة مواد مخدرة ".

وأشار إلى أنه وبالتحقيق معه اعترف على المدعو (م.ش) وعليه تم استصدار مذكرة تفتيش لمنزله وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته31 فرش حشيش.

وشدد شاهين على أن شرطة مكافحة المخدرات ستُضيق كل الطرق وستسد كل المنافذ على كل من يروج هذه السموم بين أبناء الشعب الفلسطيني.

#غزة #مكافحة المخدرات

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