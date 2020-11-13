تفاصيل صادمة بشأن تحطم مركب يضم 20 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

وكالات

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تفاصيل صادمة بشأن غرق مركب يضم 20 مهاجرا بالقرب من سواحل ليبيا.

وقالت الوكالة إنه "من المعتقد أن 20 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل ليبيا في تحطم زورق هذا الأسبوع، في الوقت الذي ظلت فيه الأمواج تجرف جثثا من حادث سابق إلى الشاطئ"، بحسب ما نشرته "رويترز".



وكشفت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي، أن "حادث الغرق الثاني، الذي وقع عندما غادر مركب بلدة صرمان الساحلية غربي العاصمة طرابلس، يرفع العدد الإجمالي للغرقى في الحادثين إلى 94 على الأقل".

غرق مركب يضم 20 مهاجرا بالقرب من سواحل ليبيا وارتفاع عدد القتلى الي 94 Posted by ‎وكالة سما الإخبارية‎ on Friday, November 13, 2020

وأشارت إلى أنه في "الحادث السابق، انطلق زورق مطاطي من بلدة الخمس وانقلب أمس الخميس".

وتابعت: "أفاد العاملون في المنطقة بأن المزيد من الجثث استمرت في الانجراف إلى الشاطئ طوال الليل". وكان صياد وخفر السواحل قد انتشلوا في وقت سابق 31 جثة من الحطام الأول، بما في ذلك طفل صغير.

وأوضحت مسيهلي أن "الناجين محتجزون في بلدة الخمس، داعية السلطات إلى الإفراج عنهم وتوفير الحماية لهم لمنع وقوعهم في أيدي المهربين. لم تتحدد جنسياتهم".

وأضافت "أن تدهور الظروف الإنسانية للمهاجرين المحتجزين في مراكز مكتظة، والاعتقالات التعسفية الواسعة والسجن والابتزاز والانتهاكات، كلها أمور تثير القلق".

يشار إلى أن أكثر من 900 شخص، لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا. وجرى وقف آلاف آخرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا حيث غالبا ما يكونون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.