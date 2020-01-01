"مايكروسوفت" تعلن عن هجمات إلكترونية مصدرها روسيا وكوريا الشمالية على مصنعي لقاحات "كورونا"

وكالات

إدعت شركة "مايكروسوفت" عن تسجيلها لهجمات إلكترونية على 7 شركات في عدة دول تتعامل مع لقاحات فيروس كورونا، وبأن مصدر هذه الهجمات روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت الشركة في بيانها "في الأشهر الأخيرة، اكتشفنا هجمات إلكترونية من ثلاث دول تستهدف الشركات الكبيرة المشاركة بشكل مباشر في تطوير اللقاحات والعلاجات لـ COVID-19. وشملت الأهداف أكبر شركات الأدوية ومطوري اللقاحات في كندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وبحسب بيان الشركة فإن "الهجمات كانت من سترونتيوم، وهو لاعب روسي الأصل، ولاعبان من كوريا الشمالية نسميهما زنك وسيريوم".

وتقول "مايكروسوفت" إن من بين أهداف مجرمي الإنترنت معظم مطوري اللقاحات الذين حصلوا عليها بالفعل في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.

وتدعي "مايكروسوفت" أيضا الهجمات بشكل أساسي من كوريا الشمالية عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني.