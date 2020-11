وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر

لقى أربعة أطفال مصرعهم حرقا في شقتهم، بسبب دخان السجائر.

وكشفت الشرطة البريطانية تفاصيل الحادث المروع الذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال داخل شقتهم السكنية، بمدينة ستافورد.



وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على زوجين لاتهامهما بالإهمال في رعاية أبنائهم الأربعة، وتركهم يحترقون في المنزل وشرب المخدرات التي أودت بحياة أولادهم، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى وفاة إيلي هولت، 8 سنوات، كيغان يونيت، 6 سنوات، تيلي روز يونيت، 4 سنوات، وأولي يونيت 4 سنوات جميعا حرقا.

وأكد التقرير الطبي أن السبب الأساسي الذي تسبب في حريق الشقة السكنية التي تسكن في تلك الأسرة هو دخان السجائر الذي ظن الأب والأم أنه انطفأ، ولكن في الحقيقة كان هناك شرارة بسيطة لم تنطفأ كانت تصدر الدخان.

Horror blaze that killed 4 children was caused by fumes from discarded cigarette https://t.co/MyXYVaU7t9