مسؤول إيراني في هجوم حاد على الملك سلمان: على السعودية التوقف عن خدمة إسرائيل

وكالات

وجه مساعد رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان انتقادات حادة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ردا على دعوة الأخير المجتمع الدولي لتشديد موقفه من طهران.



وحمل عبداللهيان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من أمس الخميس على حسابه في "تويتر"، الملك سلمان المسؤولية عن "الاعتداء على اليمن" و"الوقوف بجانب الإرهاب الأمريكي الداعشي في العراق وسوريا ولبنان واليمن"، مشددا على أن العاهل السعودي "لا يحق له أن يتهم إيران".

الملک #السعودي المعتدی علی الیمن الذی وقف بجانب الارهاب الامریکي الداعشي في العرق و سوريا و لبنان و اليمن، لا یحق له أن يتهم ايران. من الأفضل للرياض أن يتوقف تقديم الخدمة إلی الکيان الصهيوني و يحترم جيرانها. لاتزال ايران الداعمة الرئيسية للسلام و الأمن لجيرانها و المنطقة. pic.twitter.com/lQMakbyRBq — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 12, 2020



وتابع المسؤول البرلماني الإيراني أنه من الأفضل للرياض "التوقف عن تقديم الخدمة إلى إسرائيل واحترام جيرانها"، مشددا على أن إيران لا تزال "الداعمة الرئيسية للسلام والأمن لجيرانها والمنطقة".