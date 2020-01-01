النائب العام بغزة ولجنة إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون على تشديد الإجراءات بحق المخالفين

غزة /سما/

أكد النائب العام بغزة ضياء الدين المدهون، ورئيس لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الداخلية العميد فايق المبحوح، على التشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل بحزم مع مخالفي تعليمات السلامة والوقاية الحكومية، وتطبيق الالتزام بالحجر الصحي، وتنوّع العقوبات بين الحبس والتغريم، مع مراعاة التدرّج في التعامل مع المواطنين؛ بهدف تحقيق الردع العام، والحفاظ عل الصحة والسكينة العامة واستقرار المجتمع.



وقد شارك بالاجتماع كافة أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، والمتمثلين بقيادة أركان منظومة وزارة الداخلية، لتنفيذ التعيلمات المشددة، وفرض الأمن والنظام، وإرساء دعائم سيادة القانون، وتشمل عضوية لجنة إدارة أزمة كورونا كل من: العميد محمد أبو زايد، العميد حسام شهوان، العقيد أحمد القدرة، العقيد رياض القاضي، العقيد رفعت الوالي، المقدم ديب أبو القمصان، والناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم.

