  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي

الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي



غزة /سما/

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير خارجية ادارة ترامب، مايك بومبيو، زيارة أحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، وهضبة الجولان المحتل في الأسبوع القادم، عند زيارته لدولة الاحتلال، بأنها خطوة شديدة الفظاظة والوقاحة، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، خاصة قرار مجلس الأمن بالإجماع 2334 اعتبار الاستيطان إنتهاكاً للقانون الدولي، وعملاً غير مشروع، وتحدٍ سافر على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في استرداد كل شبر من أرضه المحتلة بالحرب العدوانية في الخامس من حزيران/ يونيو 67.

وأضافت الجبهة: في الوقت الذي تمارس فيه ادارة ترامب الضغوط على العواصم العربية لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال بدواعي السلام (المزيف) يلجأ وزير خارجيتها إلى خطوات ومواقف ليس من شأنها سوى أن تشعل الإضطرابات والعنف والفوضى، حين توفر الغطاء للممارسات الإجرامية لقطعان المستوطنين، وتدفع بهم أكثر فأكثر نحو تصعيد أعمالهم العدوانية، وتشجع دولة الاحتلال على مواصلة سياسة التوسع الاستعماري الاستيطاني وتطبيق خطة الضم.

وقالت الجبهة: في ظل هذه الممارسات بات من حق العالم كله وفي مقدمه الشعب الفلسطيني أن يتنفس الصعداء لرحيل ادارة ترامب، والتي يبدو أنها مازالت تصر على جعل السبعين يوماً المتبقية من ولايتها في البيت الأبيض، وسيلة لخلق الاضطرابات والفوضى في العالم، من خلال دعم دولة الاحتلال، واتخاذ المزيد من الاجراءات المعادية للشعوب، تحت مسمى عقوبات اقتصادية، لا هدف منها سوى تلبية النزعات الاستعمارية الإمبريالية المتأصلة لدى سياسة ادارة ترامب ومساعديه.

وختمت الجبهة: إن الشعب الفلسطيني، لن تثنيه عن اهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال لا سياسات الولايات المتحدة ولا السياسات العدوانية الإسرائيلية، وإنه عبر وحدة قواه في الميدان لا بد أن يرغم الاحتلال على أن يحمل عصاه ويرحل من فوق كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة.
 

#الجبهة الديمقراطية #ادارة ترامب #قطاع غزة #مستوطنات الضفة #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا

الصحة العالمية تحدد متى ينتهي وباء فيروس كورونا

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي سابق: عدم تسوية الصراع مع الفلسطينيين سينهي وجود إسرائيل كـ”دولة يهودية”

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و506 حالات تعافٍ

isl-syria

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

الوحدة 504

الكشف عن تفاصيل اغتيال المقاومة لأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال