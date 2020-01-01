أمين عام "التحرير الوطني الجزائري" يعزي بوفاة المناضل عريقات

رام الله /سما/

عزى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري أبو الفضل بعجي، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المناضل الوطني صائب عريقات.

وقال بعجي خلال برقية تعزية، بعثها إلى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات العربية وجمهورية الصين الشعبية عباس زكي، اليوم الجمعة، إن وفاة هذا السياسي والدبلوماسي الكبير تشكل خسارة فادحة للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية.

وأضاف أن عريقات كان من أبرز المدافعين والمتمسكین بالحقوق العادلة للفلسطينيين، معتمدا في ذلك على ذكاء حاد، وبراعة فائقة في إدارة المفاوضات، مع احتلال لا يحسن إلا المراوغة والمخادعة، والتملص من الالتزامات في ظل صمت دولي أقرب إلى التواطؤ.

وأكد بعجي أن المناضل عريقات أدى ما عليه من جهود في خدمة القضية الفلسطينية، وذكراه الطيبة ستخلد بين قوافل المناضلين الوطنيين، التي لن تتوقف إلى غاية تحقيق حلمنا الكبير، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتقدم الأمين العام أبو الفضل بعجي باسمه واسم جميع مناضلات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني إلى قيادة حركة "فتح"، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإلى أبناء شعبنا ومنظمة التحرير الفلسطينية، بأحر التعازي والمواساة برحيل عريقات سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.