3 إصابات بالرصاص "المطاطي" وحالات اختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية /سما/

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح مدخل القرية الرئيسي المغلق منذ 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن عشرات الجنود هاجموا المسيرة وأطلقوا صوبها الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص "المطاطي" والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وقال شتيوي إن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين وحطموا نوافذها واعتلوا أسطحها واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وأشار إلى أن مسيرة اليوم جاءت إحياء للذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وتنديدا بسياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.