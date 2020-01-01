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الصين تهدد بالتحرك بعد تصريح بومبيو بأن تايوان ليست جزءا منها

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تهدد بالتحرك بعد تصريح بومبيو بأن تايوان ليست جزءا منها



وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن بكين سترد على أي خطوات تقوض مصالحها الأساسية بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تايوان "ليست جزءا من الصين".

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وتعتبر الصين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتايوان، ومن ذلك مبيعات الأسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن تايوان جزء راسخ من الصين، مضيفا أن بومبيو يُلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وتابع: "نبلغ بومبيو ومن هم على شاكلته أن أي سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل في شؤونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم".

وفي مقابلة مع إذاعة أمريكية أمس الخميس قال بومبيو "تايوان ليست جزءا من الصين".

وأضاف: "تم إقرار هذا بفضل عمل إدارة (الرئيس الأمريكي الراحل) ريغان لإرساء السياسات التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ونصف".

وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية، التي تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لتايبه، عاصمة تايوان، هذا العام.

#الصين #بومبيو #تايوان #البيت الأبيض #دونالد ترامب #العلاقات الصينية الأمريكية #الولايات المتحدة الأمريكية

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