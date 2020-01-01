إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

نابلس /سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمع مسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء، في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت فصائل العمل الوطني، قد دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة، وفاء لروح الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي استشهد في سجون الاحتلال في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري