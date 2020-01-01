  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس



نابلس /سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمع مسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء، في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت فصائل العمل الوطني، قد دعت المواطنين للمشاركة في المسيرة، وفاء لروح الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي استشهد في سجون الاحتلال في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا

في حال اطلاق الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يتجهز لرد عسكري ومدني جاد سيكلف غزة ثمنًا باهظًا

شاهد.. كتائب القسام في رسالة للاحتلال: "سنصفعكم كلما تجرأتم"

الأخبار الرئيسية

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و506 حالات تعافٍ

isl-syria

هآرتس تكشف : رئيس وزراء سوريا "جميل مردم" أعطى معلومات حاسمة لـ"إسرائيل"

الوحدة 504

الكشف عن تفاصيل اغتيال المقاومة لأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال

الصحة بغزة: تسجيل وفاة و 274 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 255حالة