مواجهات في كفر قدوم في ذكرى استشهاد ياسر عرفات

قلقيلية /سما/

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية وانطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية: " في هذا اليوم كان عنوان المسيرة الأسبوعية إحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وقمع جنود الاحتلال المسيرة بوحشية، وحاولوا اعتقال المشاركين في المسيرة ونصب الكمائن، واستولوا على عدد من المنازل، إلا ان شباب القرية والمشاركين في المسيرة حاصروهم وألقوا عليهم قنابل الغاز التي أطلقوها باتجاه الشبان".

وأضاف: "ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات الـ16 كانت حاضرة في المواجهات، وتعمد الجنود قمع المشاركين في المسيرة انتقاماً من الذكرى الخالدة ".

يشار إلى أن المسيرة الاسبوعية في كفر قدوم دخلت عامها العاشر ودفعت القرية فاتورة باهظة من الجرحى واستشهاد مسناً وعدداً من الإعاقات وغرامات مالية واعتقالات.