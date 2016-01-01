نابلس: ورشة عمل نسوي للتاكيد على مشاركة المرأة في صياغة الدستور

نابلس /سما/

عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية في جامعة النجاح الوطنية وجمعية تنمية واعلام المرأة (تام)، ورشة عمل بعنوان "دستوري يمثلني" في قاعة مركز (حمدي منكو) التابع لبلدية نابلس.

وافتحت رئيسة الهيئة الادارية للاتحاد، وهيبة صالح، اللقاء الذي حضرته عشرات السيدات، بالاشارة الى ان عقد الورشة يهدف الى تعزيز الوعي القانوني والتثقيف بالقوانين والدستور، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في لجان إعداد صياغة الدستور.

وشددت صالح على أهمية اهمية التكامل في العمل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن هذه الورشة الاولى ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل سيتم عقدها الشهر الحالي للتعريف بماهية الدستور.

بدورها، ركزت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام، ماجدة المصري، على أهمية عقد لقاءات التثقيف وتنمية الوعي بماهية الدستور الفلسطيني ولجان الصياغة، واهمية الاستفادة من تجارب الدول، كالنموذج التونسي في إعداد الدستور ومشاركة المرأة بلجان صياغته.

وأضافت المصري أن المرأة هي الركيزة الاساسية بالمجتمع الفلسطين، وضرورة المساواة بين الرجل والمراة في بنود الدستور.

واستعرضت مديرة الورشة المحامية زينة العفوري من مركز الدراسات القانونية في جامعة النجاح الوطنية، المفاهيم القانونية واهمية شراكة المرأة بلجنة صياغة الدستور.

وأشارت للعقبات التي أدت الى اقصاء النساء من لجنة صياغة الدستور عام 2016. وطرحت العفوري نماذج مقارنه للحالة الفلسطينية، مؤكدة اهمية التركيز على دسترة حقوق المرأة حيث أن الدستور هو مرجعية شاملة للقوانين. واشارت الى ان النموذج التونسي يعتبر من أفضل النماذج لصياغة الدستور كونه تميز بشمولية عامة. وتطرقت الى بعض المصطلحات القانونية المتعلقة بدور النساء واهمية فهمها، مثل (المساواة الجنادرية) والتي تعبر عن مساواة الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات التي تنظم من قبل الدولة، ومصطلح (الاندماج الجندري) كونه الوسيلة التي يتم تنفيد المساواة بها. كما تطرقت الى تعريف الدستور الديموقراطي واهميته المتمثلة بالإقرار بالاستفتاء والتعددية والمساءلة والمحاسبة والفصل بالسلطات واستقلالية القضاء واعتبار أن لا سلطان على القضاء إلا القانون.

وتخلل الورشة نقاش مستفيض نجم عنه عدة مخرجات ركزت على ضرورة اشراك المراة في لجنة صياغة الدستور، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية.