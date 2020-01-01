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قيادي فلسطيني: زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة تؤكد أنّ صفقة القرن لن تختفي باختفاء ترامب!

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فلسطيني: زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة تؤكد أنّ صفقة القرن لن تختفي باختفاء ترامب!



رام الله /سما/

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستعمرة "بسجوت" الاستيطانية المقامة على أراضي مدينة البيرة، بأنها دليل على النية العدوانية لإدارة ترامب ومحاولتها استخدام الفترة المتبقية لها بتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات البرغوثي رداً على ما أشارت إليه موقع إعلامية عبرية، بأن بومبيو سيزور، الأسبوع المقبل، مستوطنة "بسجوت".

وقال البرغوثي في تصريح له، إن هذه الزيارة تعتبر سابقة لوزير خارجية أي دولة في العالم، وتؤكد أنّ صفقة القرن لن تختفي باختفاء ترامب!

ودعا إلى مقاطعة بومبيو والاستمرار بمقاطعة إدارة ترامب، لتطاولها المستمر على الحقوق الفلسطينية.

وطالب البرغوثي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة شعبياً ورسمياً، لمنع هذه الزيارة واعتراضها، خاصة وأن مستوطنة بسجوت مقامة في قلب رام الله والبيرة.

وفي سياق متصل، وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الاقتحام الذي شنته قوات الاحتلال، فجر اليوم، الجمعة، لمدينة رام الله، بأنه تأكيد أن الاحتلال لا يقيم وزناً لأي اتفاقيات، ويعتبر جميع الأراضي الفلسطيني تحت الاحتلال، داعياً لمواجهة هذه الاقتحامات بتصعيد المقاومة الشعبية والمقاطعة.

#حركة المبادرة الوطنية #مصطفى البرغوثي #مايك بومبيو #مستوطنات الضفة #الضفة الغربية

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