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وزارة الاقتصاد تضبط 2 طن "صدر حبش" فاسد بخانيونس

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تضبط 2 طن "صدر حبش" فاسد بخانيونس



غزة /سما/

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني 2 طن صدر حبش فاسد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في بيان صحفي، إن طواقم حماية المستهلك بمحافظة خان يونس، أجرت جولة ليلية مفاجئة لأحد ثلاجات المجمدات بالمحافظة.

وقال علاء البريم مدير مكتب خان يونس بوزارة الاقتصاد، إنه تم تنفيذ هذة الجولة بعد ورود معلومات من مباحث التموين، تفيد بقيام أحد التجار بتخزين وتجميد صدر حبش بدون الحصول على اذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني، وعدم مراعاة لشروط الامن والسلامة وعدم اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للتخزين.

وبين البريم أنه وبعد معاينة ثلاجة التخزين تبين وجود أجزاء كبيرة بها فساد ظاهري وغير صالحة للاستخدام الادمي، وتم تحرير محضر ضبط بجميع الكمية (2) طن، بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية بالوزارة.

وشدد البريم، على أن الوزارة لن تتهاون مع التجار المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر، داعياً التجار الي التنسيق الكامل مع الوزارة لاتباع الإجراءات السليمة للتخزين.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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