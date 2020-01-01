قبل مغادرته البيت الأبيض.. محللون إسرائيليون: ترامب قد يقدم على سيناريوهات أكثر تطرفا

القدس المحتلة /سما/

توقع عدد من المحللين الإسرائيليين أن يقدم الرئيس دونالد ترامب على سيناريوهات "أكثر تطرفا" قبل مغادرته البيت الأبيض.

وكتب ناحوم برنياع المحلل السياسي في يديعوت احرنوت في ملحق نهاية الأسبوع : وفق أكثر السيناريوهات تطرفاً؛ من المحتمل أن يعلن ترامب خلال الأسابيع القادمة عن ضم جزئي للضفة الغربية، وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، وربما الذهاب إلى مواجهة عسكرية معها.

من جهته، قال عاموس هرئيل في ملحق نهاية الأسبوع في هآرتس: في الوقت الذي تبقى له، ربما يخطط ترامب لمغامرة أخيرة بشن هجوم خارجي، ربما في إيران قبل مغادرة البيت الأبيض، بالموافقة أو بالإكراه.

أما صحيفة نيويورك تايمز ذكرت هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤولين في البنتاغون، فإن هناك مخاوف من أن ترامب يخطط قبل مغادرته، لتحرك دراماتيكي أخير - هجوم عسكري، في إيران أو فنزويلا.

وقال الجنرال هربرت ماكماستر، أحد مستشاري الأمن القومي الأربعة الذين استبدلهم ترامب خلال فترة ولايته، لشبكة فوكس أمس إن "هناك احتمال" أن تهاجم إسرائيل المواقع النووية الإيرانية قبل مغادرة ترامب.