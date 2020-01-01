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استطلاع: الليكود يحافظ على الصدارة و"يمينا" يعزز قوته الانتخابية

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الليكود يحافظ على الصدارة و"يمينا" يعزز قوته الانتخابية



القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج إستطلاع جديد للرأي في إسرائيل، حفاظ حزب الليكود على الصدارة في عدد المقاعد بالكنيست، وارتفاع قوة تحالف حزب "يمينا" المتطرف.
 
وبحسب الإستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف"، ونشرت نتائجه صباح اليوم الجمعة، في حال جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 30 مقعدا بالكنيست، وتحالف "يمينا" على 23 مقعدا.
 
ووفقا لنتائج الإستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد" على 17 مقعدا، والقائمة العربية على 11, و"كحول لفان" على 9, و"شاس" على 9, و"يسرائيل بيتنا" على 8, و"يهدوت هتوراة" على 8, و"ميرتس" على 5 مقاعد.
 
وأشارت نتائج الإستطلاع، الى أن 68% من الجمهور الإسرائيلي يؤمنون أن نتنياهو يدير أزمة الكورونا بشكل سيء، مقابل 18% قالوا إنه يدير الأزمة بشكل جيد، و14% قالوا متوسط.

#استطلاع راي #الانتخابات الاسرائيلية #الليكود #اسرائيل #حزب يمينا

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