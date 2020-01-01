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رابط نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 جميع جامعات سوريا

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 جميع جامعات سوريا



دمشق / سما

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم السورية خلال ساعات قليلة، عن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جميع جامعات سوريا. حسب مصادر تربوية محلية سورية.

وذكرت المصادر أن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 ستعلن حسب رقم الاكتتاب والاسم من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية، داعية إلى الترقب والانتظار.

وكانت المصادر قد ذكرت أنه من ضمن شروط قبول الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها، أن يكون قد مضى على حصول الطالب الشهادة الثانوية مدة عامين على الأقل.

نتائج مفاضلة التعليم المفتوح حسب رقم الاكتتاب والاسم (فور التفعيل) اضغط هنا

نتائج مفاضلة التعليم المفتوح جامعة دمشق اضغط هنا

وشددت على ضرورة أن يكون المتقدم يحمل شهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة في التسجيل للبرنامج، فيما يتم القبول من دون النظر والإطلاع على مجموع الطلاب.

ولا بد أن يكون الطالب حاصلا على درجة لا تقل عن 70 % في اللغة الإنجليزية، فيما تقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سوريا وفق الشروط المنصوص عليها بقرار الاستيعاب.

اقرأ/ي أيضا.. تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

ووفقا للمصادر ذاتها، جرت العادة في الأعوام المنصرمة أن يتم نشر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بعد وقت قصير من نتيجة مفاضلة الموازي، علما أنها قد صدرت منذ يومين عقب المفاضلة العامة.

وأفادت المصادر بأن هناك رابط الاستعلام عن نتيجة مفاضلة التعليم المفتوح في جامعة دمشق وحماه وطرطوس والفرات وحمص وحلب وتشرين، مؤكدة أنه يتم رفعها على المنصة حاليا.

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