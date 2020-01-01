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أول تعليق لوالد ميسي على إمكانية انتقال نجله إلى سان جيرمان

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لوالد ميسي على إمكانية انتقال نجله إلى سان جيرمان



وكالات

علق خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على إشاعات ربطت نجله بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي.

وتصدر خبر إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة، العناوين أمس الخميس، بعدما نشرت شبكة "ESPN" الأمريكية، أنباء عن تواصل ممثلي باريس سان جيرمان مع والد ميسي، لبدء مفاوضات بشأن التعاقد مع نجله.

غير أن خورخي رد بسرعة، وكذب كل تلك الإشاعات، حيث قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "توقفوا عن الاختراع !.. هذه معلومات كاذبة".


وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التفاوض مع أي فريق يريده مطلع العام المقبل، ومن ثم الانضمام إليه مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ميسي البالغ عمره 33 عاما، حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، الرحيل عن برشلونة لكنه فشل في ذلك، بسبب تعنت مجلس إدارة "البارسا"، الذي طالب بدفع الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" البالغ 700 مليون يورو، مقابل السماح له بمغادرة ملعب "كامب نو".

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