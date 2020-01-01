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مشاهدة مباراة قطر وكوستاريكا الودية بث مباشر

الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة قطر وكوستاريكا الودية بث مباشر



الدوحة / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة منتخب قطر وكوستاريكا الودية بث مباشر التي تجري في النمسا اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 في الدوحة؛ ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات الرسمية القادمة.

مباراة قطر وكوستاريكا مباشر تنقل باللغة العربية على قناة بي إن سبورت الرياضية المفتوحة (beIN Sports HD) بصوت المعلق يوسف سيف، وقناة الكأس (Alkass One HD) بتعليق أحمد الطيب.

ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب القطري ضد الكوستاريكي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وبغداد والكويت والبحرين، السابعة لدى القاهرة والقدس والخرطوم ودمشق وعمان.

وحسب الأرقام الرسمية المتوفرة، لم يسبق أن لعب المنتخبان الكوستاريكي والقطري معا في أي لقاء سابق، إذ لم يُسجل التاريخ نتيجة أو مباراة بين الطرفين، وتعتبر مواجهة اليوم الأولى لهما رغم كونها ودية دولية.

ويستعد منتخب قطر لمواجهات قوية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، إذ كان من المنتظر أن يلعب ضد نظيره العماني وبنغلادش لكنها تأجلت حتى إشعار آخر؛ بسبب الإجراءات الصحية لمواجهة كورونا.

على الجانب الآخر، يستعد منتخب كوستاريكا لمواجهة قوية ضد المكسيك في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف يوم السبت الخامس من يونيو 2021، ويسبقها العديد من المواجهات الودية.

وتقام مباراة قطر وكوستاريكا في يوم يشهد لقاءات ودية دولية أخرى، حيث يلعب المنتخب الياباني مع نظيره البنمي على أرضه، في حين تغلب بنغلادش الأول على النيبال بهدفين نظيفين دون مقابل.

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