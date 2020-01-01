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وزيرة الصحة : 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و506 حالات تعافٍ

الجمعة 13 نوفمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و506 حالات تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنان 38 و84 عاما من محافظة جنين، 3 مواطنين (65 و90 و79 عاما من محافظة طولكرم)، إصافة إلى وفاة مواطن 70 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 251 حالة في الضفة الغربية (الخليل 52، جنين 44، نابلس 100، طولكرم 35، سلفيت 15، قلقيلية 5)، قطاع غزة 255.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (46)، محافظة نابلس (152)، محافظة بيت لحم (57)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (35)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (46)، طولكرم (30)، طوباس (5)، قطاع غزة (274)، ضواحي القدس (13).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة #غزة

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