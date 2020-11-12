بورصة فلسطين وبالتل يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

رام الله / سما /

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبورصة فلسطين اتفاقية شراكة لتزويد بورصة فلسطين بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT وخدمة استضافة مواقع (Main Site & DR Site) في مراكز بيانات "بالتل".

حيث وقع على الاتفاقية كل من السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين والسيد معن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال بمدينة البيرة اليوم الخميس الموافق 12/11/2020.



من جانبه أوضح عويضه أن هذه الاتفاقية هي خطوة جديدة في سياق النهوض بواقع قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وتطوير خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة بالتزامن مع استكمال العمل على العديد من الأنظمة الإلكترونية الجديدة وعلى رأسها نظامي التداول والإيداع والتحويل، وعليه ستدعم هذه الاتفاقية بكل تأكيد استراتيجية البورصة الرامية إلى تقديم أكثر الخدمات التكنولوجية تطوراً لعملائها ولجموع المستثمرين. وأكمل "نقدر جهود شركة الاتصالات الفلسطينية واستثمارها المستمر بتقديم أفضل الخدمات والحلول التكنولوجية المتكاملة التي تدعم توجهنا بتوفير بيئة تداول آمنة ومواتية لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحهم فضلاً عن تمكيننا من الاستفادة من التقنيات الحديثة وخدمات استضافة المواقع في مراكز البيانات الخاصة بها الأمر الذي يوفر من تكلفة إنشاء مركز بيانات خاصة بنا في ظل وجود مراكز بيانات متقدمة في فلسطين تم تجهيزها وفق أعلى معايير الجودة العالمية".

وفي سياق متصل أكد عويضه بأن البورصة ومن خلال هذه الاتفاقية ستكون قادرة على التمتع بخدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة ICT مما يدعم إمكانية الوصول المباشر الى بيانات السوق الفورية وبدقة عالية، كذلك سيكون الوصول الى نشرات السوق المتكاملة والتقارير والبيانات والأخبار أكثر سهولة عبر أحدث الحلول التكنولوجية، بالإضافة الى ذلك سيتم استضافة مواقع Main Site & DR Site)) في مركز بيانات "بالتل" وبأعلى معايير الجودة والحماية العالمية، كما تشمل الاتفاقية أيضاً تقديم خدمات مقسم الهاتف الافتراضي للبورصة، وبذلك تُعتبر بورصة فلسطين من أوائل شركات الخدمات المالية المحلية التي تتمتع بمثل هذه الخدمات لتعزيز قدرتها التكنولوجية وتطوير خدماتها، وأول شركة خدمات مالية تقوم بنقل مراكز بياناتها الأساسية والاحتياطية الى مركز بيانات "بالتل".

وبدوره أكد ملحم أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع استراتيجية "بالتل" ورؤيتها باستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية وذلك من خلال مواصلة استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية وإنشاء المزيد من مراكز البيانات المتخصصة في مناطق مختلفة من الوطن وتقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة التي تمكّن الشركات من تبادل البيانات بسهولة وبسرعة عالية من أي مكان وبأي وقت دون الحاجة الى الاستثمار في الأنظمة والبرامج المتخصصة أو توفير موارد بشرية الأمر الذي يقلل من التكاليف التشغيلية المترتبة على الشركات.

كما عبّر ملحم عن فخره بالشراكة مع بورصة فلسطين من خلال تقديم خدمات الحلول التكنولوجية المتكاملة وخدمات الاستضافة التي تقدمها مراكز بيانات "بالتل"، مؤكداً بأنه تم تجهيز مراكز البيانات وفق أعلى المعايير وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، ليتمتع مشتركو "بالتل" من قطاع الأعمال بخدمات الاستضافة وبأعلى السعات، وخدمات الربط بكل أمان وخصوصية.

وأضاف ملحم نتطلع لتُحِدث كافة المشاريع التي نقوم بها نقطة تحول في قطاع الاتصالات الفلسطيني، ونثمن ثقة كافة المؤسسات والشركات التي تتعاون معنا مما يجعلنا أكثر تطلعاً للاستثمار في البنية التحتية الفلسطينية وتنفيذ مشاريع نوعية بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعتبر خطوة نوعية كفيلة بأن تضع فلسطين في مقدمة الدول التي تمتلك مثل هذه المشاريع.

ومن الجدير ذكره أن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد على نظرة "بالتل" المستقبلية وتوجهها نحو الانتقال من شركة مزوّدة لخدمات الاتصالات والبنية التحتية فقط الى تقديم خدمات معلوماتية وتكنولوجية متكاملة.