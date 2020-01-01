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الاحتلال يمنع اهالي الضفة من الصلاة في الاقصى

الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع اهالي الضفة من الصلاة في الاقصى



القدس المحتلة / سما /

منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم الجمعة، المئات من أهالي الضفة الغربية من الوصول والصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان جيش الاحتلال احتجز العشرات من النساء والشبان على بوابات الأقصى ومنع وصولهم للمسجد.

واضافت المصادر ان جيش الاحتلال يحتجز العشرات لحين ترحيلهم الى الحواجز المختلفة في الضفة الغربية، فيما دقق الاحتلال في هويات الفلسطينيين القادمين من مناطق 48 للمسجد في محاولة لمنعهم من الدخول.

وللجمعة الثالثة على التوالي يمنع الاحتلال أهالي الضفة من الصلاة في الاقصى بالرغم من امتلاكهم تصاريح في مشهد عنصري من قبل الاحتلال.

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