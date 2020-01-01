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باكستان : دول صديقة ضغطت علينا بقوة من أجل التطبيع مع اسرائيل ..لكننا لن نطبع!!

الجمعة 13 نوفمبر 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان : دول صديقة ضغطت علينا بقوة من أجل التطبيع مع اسرائيل ..لكننا لن نطبع!!



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن دولا صديقة ضغطت بقوة على إسلام آباد من أجل دفعها إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح خان في تصريحات أن باكستان لن تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، قبل التوصل إلى تسوية ترضي الفلسطينيين.

ولفت خان إلى أن "هناك أمورا تتعلق بالدول التي اعترفت بإسرائيل، ولن نتناولها بحكم الصداقة، ولا نريد الإساءة لها".

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها خان موقفه الواضح من التطبيع، إذ قال في أيلول/ سبتمبر الماضي؛ إنه لا جدوى من الاعتراف أو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لأن ذلك لن يغير الواقع.


وتابع حينها أن "الفلسطينيين أصحاب قضية ظُلموا وحُرموا من حقوقهم واغتُصِبت أراضيهم".

#باكستان #رئيس الوزراء الباكستاني #عمران خان #تطبيع #التطبيع مع اسرائيل

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