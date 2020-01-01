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وزيرة خارجية بلغاريا تؤكد موقف بلادها الداعم لحل الدولتين

الجمعة 13 نوفمبر 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية بلغاريا تؤكد موقف بلادها الداعم لحل الدولتين



رام الله / سما /

 أكدت وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاخارييفا موقف بلادها الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقب لقائها مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات الثقافة، والتعليم، والعلوم، والشباب والرياضة، بمقر الوزارة في مدينة رام الله.

وقالت إن جمهورية بلغاريا تتوق لأن تلعب دورا هاما لإحراز تقدم نحو تحقيق السلام، بناء على العلاقة الجيدة التي تربط بلغاريا بفلسطين واسرائيل، معربة عن أملها أن تيسر الحكومة الأميركية المقبلة لمثل هذه العملية لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على المستوى الاقتصادي والأمني، وتحقيق حل الدولتين.

وتطرقت لعمق العلاقات المشتركة بين البلدين، قائلة إننا نركز في علاقتنا مع الحكومة الفلسطينية على التعاون في قطاع التعليم، وتقديم المنح الدراسية للطلبة، إضافة لتوقيع الاتفاقيات المستمرة بين الغرفة التجارية المتبادلة، مشيرة الى أن فلسطين على سلم أولويات السياسة البلغارية.

وعبرت عن تعازيها الحارة برحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

بدوره، قال المالكي إن اللقاء تناول الوضع الاقليمي، ومخرجات الوضع بعد الانتخابات الأميركية وتأثيراتها على الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، وامكانية العودة الى المفاوضات، وفي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، إضافة للتباحث في كيفية عقد الجلسة الأولى للجنة الحكومية البلغارية- الفلسطينية في القريب العاجل، بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن شكره للجمهورية البلغارية على مواقفها الثابتة بخصوص الحق الفلسطيني، وحل الدولتين المبني على الشرعية الدولية ضد سياسة الاستيطان والهدم الملتزمة بموقف الاتحاد الأوروبي، وأيضا دعمها لوكالة الأونروا، والمساعدات التي تقدم كمنح دراسية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات البلغارية.

وثمن المالكي الموقف البلغاري الداعم للتسوية التفاوضية وحل الدولتين على أساس المرجعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والقرارات ضد عملية الضم والمستوطنات، مشيرا الى أن العلاقات البلغارية- الفلسطينية تتطور بشكل مستمر.

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