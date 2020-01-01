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فيسبوك: دعوة مستشار ترامب السابق لـ"قطع رأس" فاوتشي ليست كافية لحظره

الجمعة 13 نوفمبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك: دعوة مستشار ترامب السابق لـ"قطع رأس" فاوتشي ليست كافية لحظره



وكالات

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أن اقتراح المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، قطع رأس أنتوني فاوتشي ومدير مكتب الـFBI كريستوفر راي، ليس كافيا لحظره.


ورأى زوكربيرغ، في اجتماع مع موظفيه، أن هذا الإقتراح، لم يكن كافيا لانتهاك قواعد المنصة على نحو يؤدي إلى حظره منها بشكل دائم، وفقا لموظف بالشركة.

وكان موقع "تويتر" قد علق حساب ستيف بانون بشكل نهائي الأسبوع الماضي، بعد إبدائه تعليقات قطع الرأس في مقطع فيديو.

وبُث الفيديو على صفحة بانون في فيسبوك لمدة 10 ساعات، قبل نحو أسبوع، وشوهد ما يقرب من 200 ألف مرة قبل أن تزيله الشبكة، مشيرة إلى قواعدها بشأن سياسات العنف والتحريض.

#مارك زوكربرغ #دونالد ترامب #قطع رأس مدرس #أنتوني فاوتشي #اف بي اي #تويتر #فيسبوك

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