طالع .. جيش الاحتلال يعلن تفاصيل قرار منع دخول مناطق الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

اعلن جيش الاحتلال في بيان له اليوم الجمعة، تفاصيل حظر دخول الفلسطينيين الحاملين للهويات الاسرائيلية الى المناطق المصنفة (b) في الضفة الغربية.

وجاء في بيان جيش الاحتلال " نحيطكم علمًا أنه استمرارًا لنشر الأمر الذي ينص على حظر دخول الإسرائيليين إلى مناطق B والذي دخل حيز التنفيذ أمس (12.11.2020)، وبموجب التعليمات الصادرة عن مجلس الأمن القومي، تقرر أن الفئات السكانية المستثناة والتي يجوز لها دخول المناطق المذكورة هي كالتالي:

طواقم طبية، الدخول لتلقي العلاجات الطبية، لم الشمل، طواقم تربوية وطلاب، موظفو بلدية أورشليم القدس، سكان كفر عقب وشعفاط، إسرائيليون يقيمون في منطقة B، طلاب جامعيون، رجال دين، موظفو المنظمات الدولية، موظفو الفنادق، موظفو مصانع الأدوية، محامون، صحفيون، موظفو شركة الكهرباء في إسرائيل وشرقي أورشليم القدس، وموظفو شركة ميكوروت وتجار".

جاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه "استنادًا إلى القرارات المتخذة على المستوى السياسي، صادق قائد المنطقة الوسطى على قرار يحظر على مواطني إسرائيل من الدخول للمناطق A وB في السلطة للحد من جائحة كورونا".

وأضاف البيان أن "التنقل بين المناطق من شأنه أن يرفع نسبة العدوى ويشكل خطرًا على السكان في كلا الجهتين"، وأضاف أنه "يبدأ سريان قرار الحظر ابتداء من الغد ولمدة شهر".

ووفقا للأمر العسكري، ستكون مناطق (ب) بالضفة مغلقة لمدة 30 يوما أمام المواطنين وبضمنهم عرب الداخل وسيحظر عليهم الدخول إليها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12.11.2020 حتى تاريخ 12.12.2020، وذلك ضمن إجراءات الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ورد في الأمر العسكري.