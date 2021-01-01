شاهد.. اعتداء حكم سنغالي على مدرب السودان يثير جدلاً واسعاً

وكالات

عاد الحكم السنغالي، ماكيتي ندياي، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ليثير الجدل من جديد، بعد أن قام بالاعتداء على مدرب منتخب السودان لكرة القدم، الفرنسي هوبير فيلود، خلال المباراة التي جمعت بينهما بغانا، برسم ثالث مباريات إقصائيات كأس إفريقيا للأمم، المزمع إقامتها عام 2021 بالكاميرون.

الواقعة حدثت في الدقيقة 35 من عمر الجولة الأولى للمباراة، عندما كان يحتج لاعبو المنتخب السوداني على الحكم، قبل أن يقوم الحكم الرابع، ماكيت ندياي بالاعتداء على مدرب المنتخب السوداني، بعد أن دفعه بقوة وأسقطه أرضا.