مشهد مدته 3 دقائق... ضجة بسبب الفنانة مي عز الدين... فيديو

وكالات

اجتاح مشهد مدته ثلاث دقائق للفنانة المصرية مي عز الدين، مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في ضجة واسعة.

أحدث مشهد وفاة والد الفنانة مي عز الدين، من مسلسل "خيط حرير"، ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا.



الأغنية من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي.

يذاع المسلسل عبر شبكة قنوات "أون"، وهو من بطولة مي عز الدين، ومحمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.