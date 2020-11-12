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تركي آل الشيخ يوجه كلمة للسعوديين عن ولي العهد محمد بن سلمان... فيديو

الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يوجه كلمة للسعوديين عن ولي العهد محمد بن سلمان... فيديو



وكالات

وجه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، رسالة لمواطني بلاده، معقبا على تصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس.

ونشر تركي آل شيخ مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، حمل عنوان "كلام من القلب لكل سعودي وسعودية في أرضنا الطاهرة".


وقال آل شيخ في الفيديو: "بعد الذي قرأته في كلمة سمو سيدي ولي العهد، أحب أقول أنا اللي يعرفني أتكلم دائما من القلب.. أنت شخص استثنائي في زمن استثنائي تقوم بعمل استثنائي".


وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد توعد، الخميس، كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة.
وقال إن "المملكة استطاعت القضاء خلال سنة واحدة على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي صُنع على مدى 40 عامًا، بعدما وعد بذلك في 2017".
وأضاف أن "الفساد انتشر في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة".

وكشف أن "نتائج حملة مكافحة الفساد واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية، ما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية".

وأشار إلى أن حملة مكافحة الفساد أثمرت عن "أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم".

كما أكد أن "الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيرا أو صغيرا".

#تركي آل الشيخ #ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان #تويتر #السعودية

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