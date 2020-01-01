الصين تهنئ بايدن بالفوز: نحترم اختيار الشعب الأمريكي

وكالات

هنأت الصين المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، مؤكدة على احترامها "اختيار الشعب الأمريكي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، خلال إفادة صحفية: "كنا نتتبع التفاعل المحلي والدولي على الانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "نحن نحترم اختيار الشعب الأمريكي".



وتابع قائلا: "نهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس... نحن نتفهم أن نتائج الانتخابات الأمريكية سيتم تحديدها وفقا للقوانين والإجراءات الأمريكية".

وكانت تقديرات لمركز إديسون البحثي قد أظهرت، اليوم الجمعة، أن الديمقراطي جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

وبذلك، يوسع بايدن هامش الفوز على ترامب بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "رويترز".

ولم يعترف ترامب بالهزيمة حتى الآن، بعد 5 أيام من قول مركز إديسون ووسائل إعلام كبرى، إن بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغة 270 صوتا.

في السياق، أكدت السلطات الفيدرالية الأمريكية، اليوم، أنه لا توجد أي بيانات تشير إلى فقد أصوات، أو عدم حساب أي صوت في الانتخابات الرئاسية، وكذلك لا توجد أي عمليات قرصنة.

ويشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عملية التصويت، ويقول إن هناك انتهاكات كبيرة تحدث في عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بادين فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

وتعهد بايدن بأن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم، مشددا على أنه ترشح ليُعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم.