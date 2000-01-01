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الكشف عن تفاصيل اغتيال المقاومة لأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال

الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل اغتيال المقاومة لأهم ضابط في تاريخ وحدة تجنيد العملاء في جيش الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، تفاصيل تكشف للمرة الأولى عن تمكن المقاومة الفلسطينية من تصفية يهودا إدري، الضابط في الوحدة 504 التابعة لاستخبارات جيش الاحتلال، والمسؤولة عن تجنيد العملاء الفلسطينيين والعرب.

وفق التفاصيل، كان الشهيد حسن أبو شعيرة على علاقة مع الضابط إدري، وطلب منه الأخير معلومات حول نشطاء المقاومة في بيت لحم، وعمليات إطلاق النار على حي جيلو، ونية الفصائل تنفيذ عمليات استشهادية.

وبحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الشهيد أبو شعيرة، صاحب ملف رقم 225524 لدى الاستخبارات الإسرائيلية، واسمه الرمزي "مصيدة العسل"، قد تم تجنيده على يد الضابط أدري في نوفمبر عام 2000، وقد عقد الأخير معه تسعة اجتماعات. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الملف 225524 يحتوي معلومات عن تسلسل الاجتماعات بالتفصيل، بما في ذلك المبالغ المدفوعة من قبل الضابط إدري والشكوك التي راودته بأن أبو شعيرة كان يخفي معلومات عنه. 

وقال العقيد (ر) قائد الوحدة 504، والذي كان مسؤولا مباشرا عن إدري، إن الأخير كانت لديه شكوك حول أبو شعيرة وكتب ذلك في تقاريره بشكل مفصل.

وأضافت الصحيفة: "مع تزايد هذه الشكوك، قرر إدري إخضاع الشهيد أبو شعيرة لجهاز كشف الكذب، وقد حضر بالفعل لإجراء الفحص، ولكنه وبشكل مفاجئ سحب مسدسا كان يخفيه وأطلق النار باتجاه الضابط إدري وقتله وأصاب حارس أمن واستشهد برصاص أحد الحراس المتواجدين في المكان".

وكان إدري أحد أنجح ضباط الاستخبارات العسكرية في تاريخ الوحدة 504، كما يؤكد  قائده السابق، الميجور جنرال (احتياط) يوآف مردخاي، قائلا إن "لكل ضابط مميزاته الخاصة وتفرده".

وأجرت صحيفة "إسرائيل اليوم" مقابلة مع نجل إدري، الرائد (أ) في الوحدة 504، الذي قرر العمل في تجنيد العملاء وتشغيلهم في الوحدة.

#الشهيد حسن أبو شعيرة #عملاء #تجنيد #يهودا إدري #الاستخبارات الاسرائيلية

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