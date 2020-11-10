تفوقت على 50 شابة، وصنعت التاريخ.. أول ملكة جمال للولايات المتحدة من أصول إفريقية

وكالات

توجّت الشابة الأمريكية آسيا برانش البالغة 22 عاماً من العمر بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020 وهي أوّل شابة من أصول إفريقية تفوز باللقب بعدما تنافست مع 50 شابة.

آسيا حصلت على اللقب بعد تأجيل موعد المسابقة عدّة أشهرٍ بسبب فيروس كورونا.

فيما أعربت برانش بعد فوزها عن فخرها بعدما صنعت التاريخ وأصبحت أوّل امرأة من أصول إفريقية تمثّل ولاية ميسيسيبي في المسابقة وتتوّج باللقب، كما قالت إنّها ستستغل موقعها كملكة ومنصّتها لتسليط الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية.



فيما حلّت "كيم لاين" ملكة جمال أوهايو كوصيفة أولى، فيما حصلت ملكة جمال ولاية أوكلاهوما على لقب الوصيفة الثانية، وضمّت لجنة التحكيم كلاً من الإعلامية آبي هورناسك، وسيدتي الأعمال غلوريا مايفيلد بانكس وسوزان يارا، وملكتي جمال الولايات المتّحدة الأمريكية سابقاً كيمبرلي بريسلر ولينيت كول.

آسيا تألّقت بتاج "Power Of Positivity" من تصميم دار معوّض للمجوهرات والّذي يحتوي على خمسة أحجار تنزانيت زرقاء محاطة بالماس، مع حبات من الياقوت والسافير الأزرق.

يشار إلى أن آسيا (22 سنة)، وهي طالبة بجامعة ميسيسيبي، وتعد أوّل بنت من أصول إفريقية تتوج كملكة جمال لولاية ميسيسيبي، وأوّل ممثلة للولاية تتوج كملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية. وفي أوّل تصريح لها بعد التتويج قالت "لم أصدق أنهم نادوا على اسمي" وواصلت "أشعر بالفخر وبسعادة غامرة أن أكون أوّل ملكة جمال لميسيسيبي تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا".