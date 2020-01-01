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الشرطة تحقق.. العثور على جثة فتاة ملقاة قرب منزلها في رام الله

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحقق.. العثور على جثة فتاة ملقاة قرب منزلها في رام الله



رام الله / سما /

باشر الشرطة والنيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق بوفاة فتاة عشرينية في مدينة رام الله .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول وجود فتاة ملقاة في منطقة منخفضة، قرب البناية التي تقطن بها في منطقة عين مصباح.

وأضاف أنه على الفور تحركت قوة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وبحضور وكيل النيابة إلى المكان، للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأشار ارزيقات إلى أن وكيل النيابة قرر التحفظ على الجثة، وتحويلها إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#جثة #فتاة #رام الله

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