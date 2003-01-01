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اليونايتد يفاوض رونالدو.. ووضع يوفنتوس المالي قد يدعم رحيله

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يفاوض رونالدو.. ووضع يوفنتوس المالي قد يدعم رحيله



وكالات

أفادت تقارير إعلامية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجري مباحثات حاليا للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف القادم.


وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي يحرص على التخلص من نجم ريال مدريد السابق رونالدو، سعيا منه لجني أموال قبل انتهاء عقده بنهاية موسم 2021-2022، وتوفير أجره البالغ 540 ألف إسترليني.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي كريستيان مارتن بـ"فوكس أميركا" قوله إن "الشياطين الحمر" دخلوا فعلا في مباحثات مع "الدون"، وبأن الأخير يفكر بشكل جدي بعرض النادي الإنجليزي الذي لم يبدي يوفنتوس أي اعتراض على التحاور معه بهذا الشأن.

وذكر مارتن في تغريدة بأن مصادره في مانشستر يونايتد وبورتو تؤكد ما وصفه بـ"إغراء" اليونايتد لرونالدو كي يعود إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وقد يكون خيار بيع رونالدو بالنسبة ليوفنتوس الإيطالي واردا لأسباب مالية نجمت مع جائحة كورونا، وتقاضي المهاجم البرتغالي لأربعة أضعاف ما يحصل عليه اللاعب الثاني الأعلى أجرا وهو ماتيس دي ليخت.


وسبق لرونالدو اللعب مع اليونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز مع "الشياطين الحمر" بلقب الدوري ثلاث مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل 118 هدفا في 292 مباراة خاضها لصالح اليونايتد في جميع البطولات، وذلك قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون إسترليني.

وخلال تسعة مواسم لعبها في "الليغا" الإسبانية، سجل رونالدو 450 هدفا في 438 مباراة مع الريال، وحقق مع النادي لقب الدوري مرتين، وفاز أربع مرات بدوري الأبطال مع "الملكي".

وفي عام 2018 انضم رونالدو ليوفنتوس الإيطالي مقابل 99 مليون إسترليني، واستطاع مع النادي الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى.

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