  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نيمار يصيب البرازيليين بصدمة

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يصيب البرازيليين بصدمة



وكالات

تأكد غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء المقبل.

ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابته في الساق ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو اليوم الجمعة وكان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.


وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب "كنا نأمل في إمكانية مشاركته ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل".
وأضاف "الوضع تحسن لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروجواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب". وفقا لـ"رويترز".

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب المجموعة في أول جولتين بعدما حصد 6 نقاط ليحتل المركز الأول متفوقا على نظيره الأرجنتينى بفارق الأهداف فقط، فيما تأتى فنزويلا في المركز التاسع وقبل الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وحقق منتخب البرازيل انتصارين في أول مباراتين بتصفيات المونديال أمام بوليفيا بخماسية نظيفة وبيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيفقد فيها تيتي مدرب البرازيل الثلاثي نيمار وكوتينيو بسبب الإصابة وكاسيميرو بسبب إصابته بـ"كوفيد-19" منذ بدء توليه مهمة المنتخب قبل 4 سنوات.

#نيمار دا سيلفا #البرازيل #تصفيات كأس العالم #رويترز #كوفيد 19 #المنتخب البرازيلي #المونديال #كاسيميرو #فيليب كوتينيو

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة سوريا وأوزبكستان الودية

ملخص مباراة العراق والأردن الودية

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

في حال اطلاق الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يتجهز لرد عسكري ومدني جاد سيكلف غزة ثمنًا باهظًا

صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل وفاة و 274 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 255حالة

الطب الوقائي بغزة : 4 حالات من فئة الشباب بوضع خطير ويحذر من الوصول للإغلاق الشامل

حسين الشيخ : زيارة بومبيو للمستوطنات تحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية

89=

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..