بايدن يعلق على مقتل 6 عسكريين أمريكيين في سيناء

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران في سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي؛ 6 مواطنين أمريكيين وفرنسي وتشيكي.

وقال بايدن، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".

I extend my deep condolences to the loved ones of the peacekeepers, including 6 American service members, who died on Tiran Island, and wish a speedy recovery to the surviving American. I join all Americans in honoring their sacrifice, as I keep their loved ones in my prayers.