  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يعلق على مقتل 6 عسكريين أمريكيين في سيناء

الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعلق على مقتل 6 عسكريين أمريكيين في سيناء



وكالات

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على حادث تحطم مروحية تابعة لقوات حفظ السلام فوق جزيرة تيران في سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 8 أفراد من القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي؛ 6 مواطنين أمريكيين وفرنسي وتشيكي.

وقال بايدن، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء الخميس: "أتقدم بأحر التعازي لعائلات قوات حفظ السلام، بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأمريكية، الذين لقوا حتفهم في جزيرة تيران، وأتمنى الشفاء العاجل للأمريكيين الباقين على قيد الحياة".

وأضاف بايدن: "أشارك جميع الأمريكيين في التشرف بتضحياتهم، وأنا أُبقي أحباءهم في صلواتي".


وكانت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيون، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء.

وأعربت مصر في بيان عن تعازيها لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والتشيك وأسر ضحايا عناصر القوات الدولية لحفظ السلام، الذين لقوا مصرعهم في سقوط المروحية.

وأوضحت أن "الحادث كان بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران".
وتشرف قوة حفظ السلام، المعروفة باسم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، على اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين مصر وإسرائيل كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978.

#جو بايدن #سيناء #تيران وصنافير #جزيرة تيران #تويتر #قوات حفظ السلام #فرنسا #التشيك #اسرائيل #مصر #كامب ديفيد

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة سوريا وأوزبكستان الودية

ملخص مباراة العراق والأردن الودية

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

في حال اطلاق الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يتجهز لرد عسكري ومدني جاد سيكلف غزة ثمنًا باهظًا

صورة .. وفاة رمضان طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تركيا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل وفاة و 274 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 255حالة

الطب الوقائي بغزة : 4 حالات من فئة الشباب بوضع خطير ويحذر من الوصول للإغلاق الشامل

حسين الشيخ : زيارة بومبيو للمستوطنات تحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية

89=

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..