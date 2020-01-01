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الصحة العالمية تحدد متى ينتهي وباء فيروس كورونا

الجمعة 13 نوفمبر 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحدد متى ينتهي وباء فيروس كورونا



وكالات

تحدثت خبيرة عالمية في منظمة الصحة العالمية عن موعد انتهاء وباء كورونا المستجد ، كوفيد 19 ، وذلك بعدما سجلت ارقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات.

وقالت سمية سواميناثان الخبيرة في منظمة الصحة العالمية إن وباء كورونا قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.

ولفتت سواميناثان إلى ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 ملايين حالة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أنه لا يوجد أي لقاح حتى اللحظة أثبت فعاليته الكاملة في علاج فيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19.

وأعلنت شركة " فايزر" الأمريكية للأدوية، الإثنين الماضي، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ النتائج الأولية للتجارب النهائية على اللقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 90%؛ ما يشير إلى أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

#فيروس كورونا #تطعيم #لقاح

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