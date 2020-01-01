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منظمة الصحة تحذر من عواقب احتكار لقاح «كورونا»

الجمعة 13 نوفمبر 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة تحذر من عواقب احتكار لقاح «كورونا»



وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الخميس)، أن الحصول العادل في كل أنحاء العالم على لقاح فيروس «كورونا» المستجد «هو في مصلحة كل بلد».

وقال في منتدى باريس للسلام، اليوم (الخميس)، إن «احتكار دول بعينها للقاح سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرها»، محذراً من أنه «إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح فإن الفيروس سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأضاف: «بعض البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدماً، بكميات تزيد عن ضعف حجم سكانها، مما يعرض للخطر إمكان الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لبلدان أخرى».

وكشف تيدروس أن «مبادرة (منظمة الصحة العالمية) لضمان الوصول إلى اختبارات (كوفيد - 19) وعلاجاتها ولقاحاتها في جميع أنحاء العالم، فيها فجوة تمويلية تبلغ 28.5 مليار دولار منها 4.5 مليار مطلوبة بشكل عاجل للحفاظ على قوة الدفع».

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