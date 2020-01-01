  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطب الوقائي بغزة : 4 حالات من فئة الشباب بوضع خطير ويحذر من الوصول للإغلاق الشامل

الجمعة 13 نوفمبر 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي بغزة : 4 حالات من فئة الشباب بوضع خطير ويحذر من الوصول للإغلاق الشامل



غزة / سما /

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير، أن تداعيات تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا خطيرة، مبينًا أن هذا التزايد بسبب عدم التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية.

ونفي ضهير في تصريحات إذاعية فكرة أن الشباب لا يتأثرون بكورونا، فهناك أربعة من فئة الشباب مصابين بالوباء وهم في وضع خطر وهذا مؤشر خطير.

وتابع "نحن نقدر قدرة النظام الصحي حسب الأسرة المخصصة للعلاج، وهناك زيادة في نسبة الإشغال للأسرة لعلاج الوباء".

وأوضح أن هناك إشغال لـ 40% من الأسرة المخصصة لعلاج كورونا، في حين قبل عشرة أيام كنا نتحدث عن اشغال 10% من الأسرة، لافتا أن هذا ينذر بخطورة الموقف.

وتوقع ضهير، الوصول إلى الإغلاق الشامل للقطاع حال استمر التزايد في أعداد المصابين وعدم التزام الناس بإجراءات الوقاية.

وبيّن، أن فتح الجامعات والاختلاط المباشر والتنقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ساهم في انتقال الفيروس إلى مناطق  جنوب القطاع.

وأشار إلى أن محافظة رفح أصبح بها ثلاث مناطق مصنفة حمراء، والوسيلة الوحيدة التي تؤدي بالمنحنى الوباء للتراجع هو الإغلاق.

#فيروس كورونا #اصابات #غزة #شباب

الأكثر قراءة اليوم

ملخص هدف مباراة سوريا وأوزبكستان الودية

ملخص مباراة العراق والأردن الودية

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل

في حال اطلاق الصواريخ.. الجيش الاسرائيلي يتجهز لرد عسكري ومدني جاد سيكلف غزة ثمنًا باهظًا

شاهد.. كتائب القسام في رسالة للاحتلال: "سنصفعكم كلما تجرأتم"

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ : زيارة بومبيو للمستوطنات تحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية

89=

هآرتس: للمرة الأولى في التاريخ... اليهود يحددون هوية رئيس الولايات المتحدة..!

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع..

بعدما هاجمه في حياته... ماذا قال ضاحي خلفان في وفاة القيادي الفلسطيني صائب عريقات ؟

حماس وفتح

تقرير: اتصالات المصالحة توقفت تماما.. و"أبو مازن" يستعد لاعادة التنسيق الامني مع اسرائيل