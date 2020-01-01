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ارتفاع مفاجئ لمخزون الخام الأمريكي

الجمعة 13 نوفمبر 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مفاجئ لمخزون الخام الأمريكي



وكالات

رتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس.

وزاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضه بـ913 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 518 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 105 آلاف برميل يوميا على مدى الأسبوع.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 2.3 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع "رويترز" تراجعا لا يزيد على 263 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.4 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 1.9 مليون برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 30 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

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