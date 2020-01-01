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دراسة: واحد من كل 5 متعافين من "كوفيد 19" يصاب بمرض عقلي

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: واحد من كل 5 متعافين من "كوفيد 19" يصاب بمرض عقلي



وكالات

كشفت دراسة عن مشكلة خطيرة جدا يعاني منها المتعافون من مرض "كوفيد 19" بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقام العلماء بتحليل السجلات الطبية لحوالي 69 مليون مريض في أمريكا من 20 يناير / كانون الثاني حتى 1 أغسطس / آب، وشملت الدراسة 62 ألف شخص تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.


وبحسب البحث المنشور في مجلة "The Lancet Psychiatry" الأمريكية، فقد اكتشف الباحثون من جامعة "أكسفورد" ومركز "أكسفورد" للأبحاث الطبية الحيوية في تحليل نتائج الأبحاث أن حوالي 18% فقط من الناجين من مرض "كوفيد 19" (فيروس كورونا) قد ظهرت عليهم أعراض أمراض نفسية خلال مدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الشفاء.
واشارت صحيفة "ناشيونال إنتريست" إلى أن هذا الرقم يقارب ضعف الأرقام المسجلة عند الإصابة بباقي الأمراض الخطيرة كالسارس وغيرها من الأمراض.

وبينت الدراسة أن المتعافين من فيروس كورونا ظهرت لديهم مشاكل عقلية ونفسية مختلفة المستويات، تبدأ من الأرق والاكتئاب والقلق وهي الأكثر شيوعا وتصل إلى حد الأمراض النفسية الخطيرة مثل الخرف وحالة ضعف الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين كان لديهم إصابات نفسية سابقة، ظهرت عليهم أعراض خطيرة جدا ومتقدمة من المرض النفسي وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 65% من أقرانهم الأصحاء.

#دراسة #كوفيد 19 #مرض عقلي #مرض نفسي #فيروس كورونا

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