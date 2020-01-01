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فيديو: هكذا أزعجت "ذبابة" مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: هكذا أزعجت "ذبابة" مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق



وكالات

أزعجت "ذبابة"، تسللت لاستوديوهات قناة الجزيرة الفضائية، مذيع القناة زين العابدين توفيق، خلال تقديمه نشرة أخبار مع زميلته رولا إبراهيم، ما اضطرته على الهواء لتحريك يديه "لهشها" طالبا منها الذهاب بعبارة "امشي امشي"، فيما علق على صفحته بعبارة "ذبابة غير إلكترونية".

وأثارت عبارة توفيق رواد صفحته في تويتر، ممن تفاعلوا مع عبارة "امشي"، بين الضحك والتعليق، في وقت استحضر فيه معلقون صورة لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، حين حطت ذبابة على رأسه الأبيض خلال مناظرته مع نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن، كاميلا هاريس.

#زين العابدين توفيق #مذيع #الجزيرة #ذبابة

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