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فتاة تتوفى بعد 15 دقيقة من زفافها

الجمعة 13 نوفمبر 2020 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتاة تتوفى بعد 15 دقيقة من زفافها



وكالات

توفيت عروس تبلغ من العمر 41 عاما، بعد 15 دقيقة من إجراء حفل زفافها.

العروس ثولين سيمونسن، التي كانت مصابة بورم دماغي قاتل، تزوجت من عشيقها، إلا أنها توفيت بعد وقت قصير من الزفاف.

وتم تشخيص الحالة التي تعاني منها سيمونسن، منذ عامين، حيث بدأ بصرها بالتدهور تدريجيا مصحوبا بصداع، في وقت قال الأطباء إنه لم يكن لديها أكثر من عامين لتعيشها.

نتيجة لذلك، قرر حبيبها شاف براباتاني البالغ من العمر 49، تلبية حلمها في الزواج ليقوم بعقد مراسم الزفاف.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، تزوج الزوجان، ولكن بعد خمسة عشر دقيقة من الحفل، توفيت العروس، ليقوم براباتاني بإنشاء مكتبة صغيرة في شارع قريب من المكان التي عاشت فيه سيمونسن، مطلقا عليها اسمها.

وقال الزوج: "لطالما قالت لو أن القراءة تأخذها إلى عالم آخر، حتى عندما كانت في أسوأ حالة".
ويؤكد أنه قبل المرض المميت لحبيبته، رفض الرجل الزواج بشكل قاطع، واعتبره مجرد إجراء شكلي، بحسب ما نقلت صحيفة "مترو".

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